Выплаты от властей Подмосковья получили более 50 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Московской области уже выдали выплаты 52 пострадавшим в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сии Холл». Об этом заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«На данный момент Московская область произвела выплаты 52 пострадавшим. С момента открытия центра помощи пострадавшим и родственникам погибших 23 марта на горячую линию поступило более 2 тыс. звонков. 240 человек пришли очно. В основном они задавали вопросы, связанные с поиском родных и близких», – отметила министр.Теракт в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу, а затем устроили пожар.
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Лора Луганская