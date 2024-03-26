В Подмосковье 2,5 тысячи семей могут электронно оформить выплату для детей-инвалидов

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
2,5 тысячи семей Подмосковья теперь могут электронно оформить выплату 18 тысяч рублей для детей-инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На сегодняшний день выплату могут оформить семьи без учета дохода на период действия у ребенка инвалидности.
Стоит отметить, что подать заявку на выплаты можно через официальный портал Госуслуг.
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«Порядка 2,5 тысяч семей Подмосковья могут получить выплату в размере 18 тысяч рублей на уход за ребенком с 3 степенью ограничения к самообслуживанию. Эту выплату проактивно получат жители, которые ранее уже подавали заявление, но из-за превышения дохода не получили данную меру поддержки.В 2024 году в бюджете региона предусмотрено 544 млн рублей», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева