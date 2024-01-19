Глава Красногорска Волков окунулся в крещенскую купель

Фто: ТГ-канал главы г.о. Красногорск Дмитрия Волкова
Руководитель городского округа Дмитрий Волков посетил храм святой Елисаветы в Опалихе и окунулся в купель, обустроенную на территории храма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Хочу поздравить всех красногорцев, родных и близких со светлым праздником Крещение Господне. В добрых традициях совершения обряда священного омовения есть единение народа, и именно это делает нас еще сильнее и крепче», — сказал Волков.Он также пожелал жителям радости и благополучия.
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