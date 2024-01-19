В армейском храме в Подмосковье отмечают Крещение

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как уточнили в Минобороны, набрать освящённую воду и окунуться в купель можно будет до 19 часов 19 января.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в этот день божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Минувшей ночью по всей стране проходили крещенские купания.
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