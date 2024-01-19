Сотрудники Росгвардии работают на местах крещенских купаний в Подмосковье

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность граждан во время крещенских купаний в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
На время проведения крещенский купаний для безопасности жителей было привлечено порядка 1200 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области.
Стоит отметить, что особое внимание перед началом празднования сотрудников уделялось контролю за оборотом оружия и проверки условий хранения оружия у граждан, которые живут вблизи мест крещенских купаний.
Читайте также:
В подмосковных купелях совершили омовение около 74 тыс человек
«Моржи нырнули в купели»: Как россияне отметили Крещение Господне
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
«Перед началом праздничных мероприятий инженерно-досмотровые группы ОМОН «Русич» и «Пересвет» обследовали места для купания и прилегающие к ним территории. Маршруты групп задержания вневедомственной охраны были приближены к местам проведения православных богослужений», — подчеркнули в ведомстве.
Читайте также:
В подмосковных купелях совершили омовение около 74 тыс человек
«Моржи нырнули в купели»: Как россияне отметили Крещение Господне
Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Мира Полтева