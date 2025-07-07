Более 144 тысяч человек захотели пересдать ЕГЭ в этом году
Рособрнадзор: число желающих пересдать ЕГЭ выросло до 144 тысяч
Глава Рособрнадзора Музаев сообщил, что на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144,4 тысячи человек.
В прошлом году эта цифра составляла около 105 тысяч. В ведомстве также отметили, что 13 участников ЕГЭ получили 300 баллов, а 6,8 тысячи — 100 баллов.
Кроме того, было зафиксировано 72 обращения по поводу ЕГЭ-2025, из которых 14 подтвердились.
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