Более 144 тысяч человек захотели пересдать ЕГЭ в этом году

07 июля 2025, 12:11

Рособрнадзор: число желающих пересдать ЕГЭ выросло до 144 тысяч

Фото: istockphoto / Ritthichai

Глава Рособрнадзора Музаев сообщил, что на пересдачу одного из предметов ЕГЭ в этом году зарегистрировались 144,4 тысячи человек.