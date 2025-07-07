С 1 сентября работодатели могут урезать премии лишь на 20% от зарплаты
С 1 сентября 2025 года в России работодатели не смогут урезать премии своим сотрудникам более чем на 20 процентов от их заработной платы, заявил глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.
По его словам, с этого времени удерживать можно будет менее пятой части ежемесячного оклада сотрудника.
Сейчас в некоторых отечественных компаниях нередко урезают премии более чем на 20 процентов, чтобы снизить издержки. Если работник совершил дисциплинарный проступок, его могут полностью лишить этой части зарплаты.
Кроме того, согласно новому положению в Трудовом кодексе, руководители компаний обязаны указывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты, если премирование регулируется коллективным договором. Подобные изменения важны для защиты трудовых прав, отметил Купреев.
Ранее профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что для нормальной жизни зарплата россиян должна быть не менее 150 тысяч рублей.
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