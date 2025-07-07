С 1 сентября работодатели могут урезать премии лишь на 20% от зарплаты

07 июля 2025, 11:52

Компании смогут удержать менее пятой части ежемесячного оклада сотрудника

Фото: iStock/Natalia Rusanova

С 1 сентября 2025 года в России работодатели не смогут урезать премии своим сотрудникам более чем на 20 процентов от их заработной платы, заявил глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.