Российских школьников пришлось доставлять на пересдачу с мигалками

04 июля 2025, 18:30

В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине из-за пробки

Фото: iStock/Fedorovekb

В Геленджике семерых школьников отвезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с «мигалками». Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова.





По ее словам, выпускники из Пшады и Архипо-Осиповки опаздывали на экзамен из-за пробки на автодороге М-4 «Дон». После сообщения о происшествии их отыскали, пересадили в полицейские автомобили и доставили до пункта назначения.

«За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!» — написала Скорикова.