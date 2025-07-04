Российских школьников пришлось доставлять на пересдачу с мигалками
В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульной машине из-за пробки
В Геленджике семерых школьников отвезли на пересдачу ЕГЭ на патрульной машине с «мигалками». Об этом в своем Telegram-канале сообщила замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова.
По ее словам, выпускники из Пшады и Архипо-Осиповки опаздывали на экзамен из-за пробки на автодороге М-4 «Дон». После сообщения о происшествии их отыскали, пересадили в полицейские автомобили и доставили до пункта назначения.
«За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!» — написала Скорикова.Как можно понять по видеозаписи, опубликованной чиновницей, дорожный затор образовался из-за фуры с трубами, перекрывшей трассу.