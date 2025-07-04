Учительницу из Раменского наградят за успехи её учеников на ЕГЭ
Премию губернатора Московской области Андрея Воробьёва за достижения в педагогической деятельности вручат учительнице Елене Чудновой, преподающей химию в Раменской школе №8. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Учитель в четвёртом поколении Елена Чуднова преподаёт уже 30 лет, из них четыре года она работает в школе №8 в Раменском. В этом году двое её учеников получили высшие баллы на ЕГЭ по химии», — говорится в сообщении.Елена Чудинова уже получила благодарственное письмо от администрации Раменского округа: его вручил глава муниципалитета Эдуард Малышев на торжественной церемонии, которая состоялась в ДК им. Воровского. А в ближайшее время педагог получит и премию губернатора.