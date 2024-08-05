Более 1,5 тыс. подмосковных детей-сирот получили увеличенные ежемесячные выплаты

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ежемесячные выплаты в увеличенном размере в Подмосковье получили свыше 1,5 тыс. детей-сирот. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства социального развития региона.
Там напомнили, что с 1 июля в Московской области увеличен размер ежемесячного пособия на приёмных и опекаемых детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
Там напомнили, что в этом году в области также увеличили ежегодную выплату для подопечных и приёмных детей до 45 тыс. рублей
Ежемесячная выплата на приёмных детей от 1 года до 7 лет равна величине прожиточного минимума на ребёнка в Московской области и в будущем она будет индексироваться.
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«В регионе в приёмных семьях воспитывается 15 тыс. детей. Семьи, в которых растут дети-сироты дошкольного возраста, с этого месяца начали получать увеличенную выплату в 17 тыс. 747 рублей. Таких детей в нашей области – свыше 1,5 тыс.», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в этом году в области также увеличили ежегодную выплату для подопечных и приёмных детей до 45 тыс. рублей
Ежемесячная выплата на приёмных детей от 1 года до 7 лет равна величине прожиточного минимума на ребёнка в Московской области и в будущем она будет индексироваться.
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Лора Луганская