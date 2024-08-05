Более 1,5 тыс. подмосковных детей-сирот получили увеличенные ежемесячные выплаты

Магазины немецкого производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре этого года. Об этом вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева сообщила в беседе с РИА Недвижимость.