Определены самые востребованные санатории у подмосковных льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области ежегодно обеспечивают бесплатными путёвками в санатории более 30 тыс. федеральных и региональных льготников, инвалидов, а также детей-инвалидов с сопровождающими. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
«В этом году возможностью бесплатного отдыха в санатории воспользовались более 15 тыс. льготников. Самые востребованные санатории – на Черноморском побережье и в средней полосе России. Путёвка в санаторий полностью оцифрована, что позволяет избежать бумажной волокиты, а также получить вместе с бесплатной путёвкой получить электронные талоны на проезд или компенсацию проезда», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, чаще всего взрослые льготники отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, а дети-инвалиды – в санатории «Славутич» в Крыму.
В этом году для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга стал доступен ещё один санаторий – «Сосновый бор» в Ульяновской области. Ранее они могли поправить здоровье только в санатории им. Бурденко в Крыму и санатории «Анапа» в Краснодарском крае.
Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.
В ведомстве напомнили, что путёвки распределяют в автоматическом режиме в зависимости от заболевания.
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Лора Луганская