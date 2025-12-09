Более 150 россиян застряли в аэропорту Еревана из-за 16-часовой задержки рейса
Более 150 россиян застряли в ереванском аэропорту из-за 16-часовой задержки рейса, вызванной непогодой. Туристы жалуются, что их оставили без воды и еды.
По информации Telegram-канала SHOT, пассажиры «Уральских авиалиний», которые должны были вылететь в Москву ночью, столкнулись с чередой переносов вылета. Самолёт, изначально запланированный на 02:30, задержали до 19:00 из-за сильного загрязнения воздуха и ограничений по видимости.
По словам туристов, сотрудники авиакомпании на протяжении семи часов не выходили к людям, не объясняли ситуацию и не обеспечили элементарными условиями — питьевой водой и питанием.
После нарастающего недовольства представители перевозчика всё же появились и предложили пассажирам временно покинуть терминал, пообещав размещение в ближайшем отеле в «люкс-номерах». Сейчас путешественники продолжают писать жалобы, спорят с сотрудниками аэропорта и ожидают, когда их наконец отправят домой.
Читайте также: