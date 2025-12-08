Семь самолётов не смогли приземлиться в московском аэропорту из-за ограничений
В аэропорту Внуково ввели ограничения на приём и вылет воздушных судов. Режим действовал с 03:11, пишет Телеграм-канал SHOT.
В результате семь самолётов перенаправили на альтернативные аэродромы. Изменения маршрута затронули рейс Turkish Airlines из Стамбула, который приземлился в Санкт-Петербурге. Кроме того, три воздушных судна Ajet из Турции направили в Шереметьево, как и борт AzurAir с пассажирами из Новосибирска.
Еще два рейса из Дубая и Ташкента, летевшие в столицу, приземлились в аэропорту Нижнего Новгорода.
Отметим, что во Внуково задержали вылет 15 самолетов по той же причине. Они должны были отправиться в Стамбул, Дубай, Тбилиси, Измир и другие города.
