Семь самолётов не смогли приземлиться в московском аэропорту из-за ограничений

08 декабря 2025, 06:32

Семь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково

Фото: istockphoto / dongfang zhao

В аэропорту Внуково ввели ограничения на приём и вылет воздушных судов. Режим действовал с 03:11, пишет Телеграм-канал SHOT.