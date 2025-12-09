Самолет Ryanair экстренно сел на Канарах из-за неисправных туалетов
Рейс Ryanair с Фуэртевентуры в Бристоль совершил аварийную посадку на острове Лансароте. Причиной стала неисправность туалетов в салоне, сообщает The Sun.
Проблема возникла через 1,5 часа после вылета. Пилоты приняли решение перенаправить самолет и совершить экстренную посадку, чтобы избежать риска для пассажиров. Сведения о том, смогли ли туристы продолжить полет в Великобританию в тот же день, пока не поступали.
Ранее сообщалось о самолете авиакомпании Utair, который смог сесть после отказа семи систем.
