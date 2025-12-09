В Испании турист прожил в роскошном отеле и не оплатил счет на 1,5 млн рублей

09 декабря 2025, 18:31

Фото: iStock/kadmy

Британского туриста задержали в Испании после того, как он прожил месяц в роскошном отеле на Майорке и сбежал, не оплатив счет на 17 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.