В Испании турист прожил в роскошном отеле и не оплатил счет на 1,5 млн рублей
Британского туриста задержали в Испании после того, как он прожил месяц в роскошном отеле на Майорке и сбежал, не оплатив счет на 17 тысяч евро (1,5 миллиона рублей). Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошёл в Пальме, где мужчина остановился в гостинице «Санта-Понсе». По версии следствия, гость пользовался всеми услугами отеля, но в день выезда покинул его, не рассчитавшись за проживание и сервис. Сотрудники сети отелей сообщили в полицию, после чего начались поиски предполагаемого мошенника.
Задержали британца в другом отеле той же сети, куда он вновь попытался заселиться без оплаты. Его доставили в суд и отпустили под залог, а расследование продолжается. Правоохранители проверяют, мог ли мужчина таким же способом обмануть и другие отели на острове.
