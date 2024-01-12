Более 1500 некоммерческих организаций получат президентскую грантовую поддержку

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Участники заседания Координационного комитета приняли решения о финансировании некоммерческих организаций Фондом президентских грантов. Заседание провёл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Победителями первого конкурса стали 1559 некоммерческих организаций. Им будет выделено 4,4 миллиарда рублей, которые можно будет потратить на реализацию проектов.
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