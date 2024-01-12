Киркоров пожертвовал пять миллионов белгородскому фонду «Синяя птица»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский певец Филипп Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Об этом сообщается в сообществе фонда во «ВКонтакте».
Отмечается, что артист сначала направил организации 2,4 миллиона рублей, а затем выделил ещё 2,6 миллиона рублей.
Сотрудники фонда выразили благодарность Киркорову, сообщив, что организация очень нуждалась в такой финансовой поддержке.
Потратить перечисленные средства планируется на пособия, необходимые для занятий материалы, оборудование актового зала и покупку новой мебели.
Ранее Киркоров сообщил, что передаст гонорар, полученный за участие в шоу «Новогодняя Маска», пострадавшим под обстрелами белгородцам.
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Сотрудники фонда выразили благодарность Киркорову, сообщив, что организация очень нуждалась в такой финансовой поддержке.
Ранее Киркоров сообщил, что передаст гонорар, полученный за участие в шоу «Новогодняя Маска», пострадавшим под обстрелами белгородцам.
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Анастасия Чинкова