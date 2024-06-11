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Более 16 тыс. подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам

11 июня 2024, 20:28
Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Около 16,3 тыс. выпускников Московской области приняли участие в Едином госэкзамене по биологии, истории и иностранным языкам. Такие данные привели в пресс-службе Минобразования региона.
«ЕГЭ по биологии написали свыше 5,5 тыс. выпускников. Более 6,9 тыс. человек сдали письменную часть экзамена по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. На ЕГЭ по истории зарегистрировалось порядка 3,7 тыс. человек. Для проведения экзаменов в регионе работали 206 пунктов на базе образовательных учреждений», – говорится в сообщении.
Итоги экзаменов станут известны не позднее 26 июня. Узнать их можно будет в своей школе, на портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации.



Для тех, кто не смог участвовать в аттестации по уважительной причине, предусмотрен резервный день 19 июня.

С 13 июня в Московской области стартуют резервные дни основного периода Единого госэкзамена.

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Священник Савченко назвал запретные для православных действия в Сети
Священник Савченко призвал к открытости и уважению в Сети
11 июня 2024, 21:24

Фото: iStock/dusanpetkovic

Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко заявил, что для православных христиан есть свод правил того, как вести себя в интернете и социальных сетях.
Он отметил, что верующие должны проявлять уважение к другим в интернете и относится так, как они хотели бы, чтоб относились к ним.

«Анонимное общение не одобряется. Надо действовать открыто, и этой открытости не бояться. Христианин, выступая со своим мнением, не должен выдавать его за мнение всей Церкви. Мы имеем право выступать со своим мнением, но официальные заявления от лица приходов, монастырей или епархий могут делать только те, кто наделены такими полномочиями», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей священник.

При этом не возбраняется вести соцсети, выставлять фото и рассказывать о своей жизни, говорит специалист.

Ранее священник Сергей Сеньчуков (Феодорит) назвал языческими пережитками ритуал по завешиванию зеркал в доме покойника, которые не являются греховными, но являются глупыми.

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#правила
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Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если на участке завелись шершни
11 июня 2024, 21:14

Фото: Istockphoto / ENRIQUE ALAEZ PEREZ

Гигантские осы шершни с наступлением лета могут облюбовывать дома и постройки на садовых и дачных участках или залететь в квартиру, чтобы построить гнёзда. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Сейчас у ос и шершней начался период обильного питания и взращивания потомства. Многие насекомые отправляются на поиски пищи и могут залететь в дом или квартиру. Кроме того, эти членистоногие могут облюбовывать дачные постройки – сараи и уличные туалеты. При встрече с ними стоит соблюдать осторожность», – сказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов
Как уверяют энтомологи, эти насекомые никогда не нападают сами – для этого нужно причинить вред самому шершню или его гнезду.
«Если вы заметили пролетающего рядом шершня, не размахивайте руками и не пытайтесь его прибить – это лишь разъярят насекомое. Лучше спокойно постоять в стороне и не приближаться, тогда членистоногое улетит. Если же незваный гость решил наведаться в дом или квартиру через форточку, надо пошире открыть окно, при этом ограничив пролёт в другие части жилища и дождаться, когда насекомое само вылетит», – рекомендовали в ведомстве.
Если же шершни обустроили гнездо на дачном участке в неудобном месте, для его ликвидации необходимо вызвать службу дезинсекции во избежание неприятных последствий.

По данным Минэкологии, укус шершня болезнен, но не смертелен для человека. Однако аллергикам стоит опасаться этих насекомых.

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#подмосковье
#московская область
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Арендовать электровелосипеды можно уже в 25 подмосковных населённых пунктах
11 июня 2024, 20:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Аренда электровелосипедов доступна уже в 25 населённых пунктах Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Этот двухколёсный транспорт представлен на территории региона компанией Whoosh.
«Сервис аренды электровелосипедов работает в Подмосковье второй год. Для жителей и гостей Подмосковья доступно более 2 тыс. электровелосипедов и около 6 тыс. парковочных зон», – говорится в сообщении.
Согласно статистике, электровелосипеды востребованы у пользователей для более длительных поездок. Время аренды на них – на 26-31% дольше, чем на электросамокатах. Прокатные электровелосипеды сбрасывают скорость в зонах с интенсивным пешеходным движением для безопасности пользователей и пешеходов.

Согласно правилам дорожного движения, на электровелосипеды мощностью менее 0,25 кВт распространяются те же правила, что и на механические велосипеды. При этом сервис компании Whoosh доступен для пользователей старше 18 лет.

Среди населённых пунктов, где доступен сервис аренды электроведосипедов – Балашиха, Железнодорожный, Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Жуковский, Королёв, Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, Лобня, Люберцы, Красково, Мытищи, Ногинск, Одинцово, рабочий посёлок Заречье, Подольск, Пушкино, Ивантеевка, Раменское, Реутов, Фрязино, Химки, Щёлково и Электросталь.

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Законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды внесен в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды
11 июня 2024, 20:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Государственную Думу внесли законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды.
Соответствующее заявление сделал депутат нижней палаты Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.

По его словам, документ разрабатывался при общественном обсуждении. Оно было связано с правомерностью ношения никаба — традиционного головного убора мусульманок, который оставляет открытыми только глаза.

Проект закона предполагает внесение статьи в КоАП. Она предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении составит от 15 до 30 тысяч рублей.

В проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей. Авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности, добавляется в документе.

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#проект
#законопроект
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В России появится новый праздник
В России учреждён День биотехнолога
11 июня 2024, 20:39

Фото: iStock/Dragos Condrea

Минобрнауки одобрило учреждение в России Дня биотехнолога, теперь праздник будет отмечаться ежегодно 18 октября.
До этого об идее учредить такой профессиональный праздник высказывался вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Именно биотехнологи создают новые траектории развития сельского хозяйства, медицины, фармацевтики, пищевой и химической промышленности. Не менее остро стоят вопросы экологии и охраны окружающей среды. Экономика требует массового перехода на биоиндустриальную основу», — приводит Газета.ру комментарий Чернышова.

По его словам, официальное принятие Дня биотехнолога позволит помнить о важности профессии и значимости этой профессии для страны, а также отдать должное усилиям и достижениям специалистов.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравляла социальных работников с профессиональным праздником, отмечая отзывчивость, душевную щедрость и ответственность главными качествами людей, занимающихся этой работой.

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Садовод Зарубина предупредила об опасном вредителе
Садовод Зарубина заявила об опасности мучнистой росы
11 июня 2024, 20:25

Фото: iStock/Valeriy_G

Блогер-садовод Лариса Зарубина заявила, что летом опасным для растений вредителем является мучнистая роса.
Она отметила, что мучнистая роса представляет собой грибковое заболевание, поражающее растения.

«Любимая температура мучнистой росы — 14-18°C ночью и 20-24°C днём. При высоких температурах порядка 30°C распространение болезни приостанавливается. Также прекрасные условия для развития заболевания мы создаём сами, если не прореживаем растения, ведь загущенные кустарники не продуваются ветром и не прогреваются солнцем», —добавила в беседе с Газета.ру Зарубина.

Она отметила, что при появлении на растении белого налёта, надо приступать к обработке, причём не только данного куста, но и соседних.

Обрабатывать заболевшие растения специалист рекомендовала кефиром.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что при выращивании огурцов следует соблюдать некоторые правила.

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В Петербурге полностью отменили родительскую плату за детские сады
11 июня 2024, 20:21

Фото: istockphoto/nilimage

Санкт-Петербург станет первым регионом России, в котором дети смогут бесплатно посещать детские сады. С 1 сентября для всей семей полностью отменяется родительская плата за детские дошкольные учреждения.
Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства, сообщает пресс-служба городской администрации. По словам градоначальника, особенно важным он считает то, что такая мера социальной поддержки вводится в Год семьи.

Эта мера коснётся почти 267 тысяч юных петербуржцев, которые посещают 1 136 государственных детских садов. На её реализацию из городского бюджета будет выделено свыше двух миллиардов рублей.

Кроме того, с 1 августа нынешнего года на 16% увеличатся зарплаты помощников воспитателей детских садов. Эти изменения затронут свыше 11 тысяч человек, которые наравне с педагогами участвуют в развитии и воспитании малышей.

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В Красногорске построили заезд к Детскому клиническому центру им. Рошаля
11 июня 2024, 19:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске завершили устройство заезда к строящемуся Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Двухполосный подъезд протяжённостью 400 м построен в составе существующей дороги, соединяющей ул. Речную и столичный район Митино.
«В середине мая мы открыли движение по основному ходу. Сейчас укладывают асфальтовое покрытие на парковках, а до конца года установят накопительные резервуары, шумозащитные экраны, переустроят газопровод и проведут благоустройство», – рассказал о ходе работ зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Как сказали в ведомстве, подъезд обеспечит транспортную доступность будущего госпиталя как со стороны Москвы, так и со стороны области. Он примыкает к границе столицы в районе улиц Дубравной и Зенитчиков.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ранее сообщалось, что больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно по ОМС там смогут получать помощь более 15 тыс. детей из Московской области и других регионов. Приём в госпитале будут вести специалисты по 28 профилям.

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#подмосковье
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Названы лучшие продукты для улучшения потенции
11 июня 2024, 19:45

Фото: iStock/stefanamer

Мужчинам, желающим улучшить свое здоровье, рекомендуется включать в рацион определенные продукты, заявил в интервью Good Men Project уролог Питер Уайт.
Уайт подчеркнул, что одним из наиболее полезных продуктов для мужского здоровья являются устрицы, богатые цинком, который необходим для поддержания уровня тестостерона.

Также важными для потенции являются орехи, в частности миндаль и грецкие. Для улучшения потенции также полезен авокадо. Этот фрукт содержит мононенасыщенные жиры, способствующие поддержанию здоровья сердца и улучшению кровообращения. Кроме того, авокадо богато витамином Е, который влияет на уровень тестостерона и может улучшить качество спермы.

Уайт также отметил шпинат как полезный продукт для мужчин, так как он содержит магний, важный для здоровья мышц и нервов, а также регулирует уровень тестостерона.

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