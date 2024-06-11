Более 16 тыс. подмосковных выпускников сдали ЕГЭ по биологии, истории и иностранным языкам

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Около 16,3 тыс. выпускников Московской области приняли участие в Едином госэкзамене по биологии, истории и иностранным языкам. Такие данные привели в пресс-службе Минобразования региона.
«ЕГЭ по биологии написали свыше 5,5 тыс. выпускников. Более 6,9 тыс. человек сдали письменную часть экзамена по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. На ЕГЭ по истории зарегистрировалось порядка 3,7 тыс. человек. Для проведения экзаменов в регионе работали 206 пунктов на базе образовательных учреждений», – говорится в сообщении.Итоги экзаменов станут известны не позднее 26 июня. Узнать их можно будет в своей школе, на портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки информации.
Для тех, кто не смог участвовать в аттестации по уважительной причине, предусмотрен резервный день 19 июня.
С 13 июня в Московской области стартуют резервные дни основного периода Единого госэкзамена.
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Лора Луганская