Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его 2024 году

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Участники Единого госэкзамена, которых удалили за использование шпаргалок, не смогут его пересдать в нынешнем году. Как сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, новый порядок пересдачи не является подарком для тех, кто нарушает правила.
«Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона - то приходи только через год», – сказал Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
Однако уточняется, что в рамках нового порядка пересдать ЕГЭ смогут те, кому стало плохо. Музаев считает, что пересдавать в основном станут те, чей результат меньше порогового балла. В частности, речь о тех, чей результат до 60 баллов.
«А результаты если выше 60 баллов будут у ребят, я не думаю, что большой процент пойдет пересдавать», - добавил глава Рособрнадзора.
Глава государства Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию говорил, что у выпускников должна быть возможность пересдачи одного из предметов до конца приемной кампании. Досрочно ЕГЭ сдали с 22 марта по 22 апреля. В Рособрнадзоре подчеркивали, что в этот период не была предусмотрена пересдача.
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