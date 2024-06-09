Рособрнадзор: удаленные за шпаргалки на ЕГЭ не смогут пересдать его 2024 году

Участники Единого госэкзамена, которых удалили за использование шпаргалок, не смогут его пересдать в нынешнем году. Как сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, новый порядок пересдачи не является подарком для тех, кто нарушает правила.