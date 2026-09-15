Юрист Ивкин объяснил, почему свидетели не помогут вернуть долг свыше 10 тыс. рублей

15 сентября 2026, 11:35

Юрист Ивкин: свидетелей при долге свыше 10 тыс. рублей недостаточно

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Юрист Никита Ивкин предупредил: устная договоренность сохраняет юридическую силу, однако при конфликте ее условия придется подтверждать доказательствами. Если сумма займа превышает 10 тыс. рублей, показания свидетелей суд не примет.