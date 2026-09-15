Юрист Ивкин объяснил, почему свидетели не помогут вернуть долг свыше 10 тыс. рублей
Юрист Никита Ивкин предупредил: устная договоренность сохраняет юридическую силу, однако при конфликте ее условия придется подтверждать доказательствами. Если сумма займа превышает 10 тыс. рублей, показания свидетелей суд не примет.
В беседе с «Газетой.Ru» Ивкин отметил, что переписка в мессенджерах, письма по электронной почте и банковские переводы способны подтвердить факт передачи денег и условия займа. Отсутствие расписки само по себе не закрывает путь к взысканию долга.
При расчетах наличными доказательством может стать аудиозапись, где заемщик признает обязательство или просит перенести срок возврата. Верховный суд еще в 2016 году указал, что такие материалы подлежат изучению, даже если собеседник не соглашался на запись.
При этом ряд сделок требует письменного или нотариального оформления. В их числе — продажа недвижимости, поручительство и залог. Нарушение обязательной формы способно привести к недействительности соглашения.
Юрист посоветовал фиксировать итоги значимых разговоров сразу после встречи. Для этого можно направить сообщение с основными условиями и попросить собеседника подтвердить их. Скриншоты переписки и иные следы переговоров помогут установить содержание договоренности.
Для крупных контрактов лучше подготовить протокол переговоров либо соглашение о намерениях. Электронную переписку, если спор уже назрел, стоит заверить у нотариуса.
Ивкин напомнил, что выход из переговоров не влечет наказания сам по себе. Ответственность наступает при недобросовестном поведении — например, если участник изначально не планировал подписывать договор или резко отказался от сделки после расходов партнера. В споре «Ашана» с владельцем складского помещения суды взыскали с ритейлера около 15,6 млн рублей упущенной арендной платы.
Перед обращением в суд эксперт рекомендует оценить сумму требований, госпошлину, затраты на представителя и вероятность реального взыскания. Победа в процессе не гарантирует возврат средств, если у должника нет имущества или денег на счетах.
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