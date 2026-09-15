«Единая Россия» подготовила около 4000 наблюдателей на выборы в Подмосковье
Прозрачность процедуры выборов в Московской области будут обеспечивать наблюдатели. Четыре тысячи из них подготовила «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Наблюдателями стали люди разных возрастов и профессий. Но все они прошли обучение, касающееся юридических аспектов процедуры голосования.
«На семинарах для наблюдателей разбирали самые распространённые ситуации: как вести себя при возникновении спорных вопросов, как правильно зафиксировать замечание и к кому обращаться, если нужна помощь», — рассказал первый заместитель подмосковного исполкома «Единой России» Александр Новосельцев.Он отметил, что главными принципами наблюдателя являются внимательность, беспристрастность и корректность. И это объяснили всем участникам семинаров.
В Московской области в сентябре состоятся выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование будет проходить три дня — 18, 19 и 20 числа.