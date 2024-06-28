Более 170 культурно-массовых мероприятий проведут в Химках на следующей неделе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В городском округе Химки на следующей неделе проведут более 170 культурных, спортивных и образовательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ожидается, что активное участие в мероприятиях примет более 1500 юных химчан. Подробный план на общегородском совещании при участии главы округа Дмитрия Волошина представила заместитель Анна Ватутина.
По словам Ватутиной, в парках Толстого, «Дубки», Величко в Сходне будут проводиться масштабные развлекательные программы. Юные химчане смогут поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, уроках рисования, викторинах, спортивно-оздоровительных и детских анимационных программах.
Уточняется, что на 7 спортивных объектах в Химках также будут проведены специальные работы.
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По словам Ватутиной, в парках Толстого, «Дубки», Величко в Сходне будут проводиться масштабные развлекательные программы. Юные химчане смогут поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах, уроках рисования, викторинах, спортивно-оздоровительных и детских анимационных программах.
Уточняется, что на 7 спортивных объектах в Химках также будут проведены специальные работы.
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Екатерина Коршунова