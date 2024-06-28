В Химках начнётся капитальный ремонт 25 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках приступят к капремонту еще 25 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе общегородского совещания под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина обсудили планы предстоящих работ.
В этом году в Химках планируется отремонтировать 93 подъезда. В настоящее время рабочие уже покрасили стены и заменили плитку и светильники в некоторых подъездах. Также проводится модернизация инженерных систем.
Читайте также:
Глава Химок Волошин провел встречу с жителями Лунёвского
Глава Химок Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону
Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
«Специалисты приступят к работам на 25 адресах в Старых и Новых Химках, Сходне, Фирсановке, Левобережном и в микрорайоне Планерная. Ранее строительные бригады уже завершили капремонт 22 многоквартирных домов.Всего в этом году капитально отремонтируем в Химках 134 дома. Это позволит улучшить качество жизни тысяч химчан», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
В этом году в Химках планируется отремонтировать 93 подъезда. В настоящее время рабочие уже покрасили стены и заменили плитку и светильники в некоторых подъездах. Также проводится модернизация инженерных систем.
Читайте также:
Глава Химок Волошин провел встречу с жителями Лунёвского
Глава Химок Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону
Квартиры получат более 860 дольщиков долгостроя ЖК «Митино Дальнее» в Химках
Мира Полтева