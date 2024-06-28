В Химках проведут работы по улучшению теплоснабжения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Работы, направление на улучшение теплоснабжения, проведут по 11 адресам городского округа Химки на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О ходе подготовки к отопительному сезону доложил главе округа Дмитрию Волошину генеральный директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров.
Он подчеркнул, что эти меры улучшат теплоснабжение 178 домов, где живут более 80 тысяч человек.
Кроме того, в округе продолжится работа по замене ветхих участков тепловых сетей.
Читайте также:
Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам округа
В Химках выбирают название для новой ж/д станции
Глава Химок Волошин провел встречу с жителями Лунёвского
«Ремонтно-восстановительные работы проведут в четырёх котельных и пяти центральных тепловых пунктах. Специалисты заменят запорную арматуру, отремонтируют теплообменники и обновят насосы теплоносителей», — сказал Сергей Чубаров.
Он подчеркнул, что эти меры улучшат теплоснабжение 178 домов, где живут более 80 тысяч человек.
Кроме того, в округе продолжится работа по замене ветхих участков тепловых сетей.
Читайте также:
Глава Химок Волошин вручил аттестаты выпускникам округа
В Химках выбирают название для новой ж/д станции
Глава Химок Волошин провел встречу с жителями Лунёвского
Лев Каштанов