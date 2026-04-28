Клещи пошли в наступление: число укусов в России выросло втрое за две недели
В России число обращений после укусов клещей за две недели выросло с 6 до 18 тысяч. Насекомых не остановила даже аномально холодная погода. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Темпы вакцинации заметно ниже. За тот же срок прививки сделали 1,6 млн человек против 1,2 млн ранее.
Больше всего обращений врачи фиксируют в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях. В число регионов с самой напряженной ситуацией вошли Алтайский и Забайкальский края, а еще Республика Алтай. Для профилактики регионы усиливают акарицидную обработку. В 2026 году власти планируют охватить 166 тысяч гектаров.
Ранее в материале «Радио 1» рассказали, когда клещи становятся активными, какие инфекции они переносят, что делать сразу после укуса и кому стоит подумать о прививке и страховке.
