Клещи пошли в атаку: число обращений в России превысило 43 тысячи

12 мая 2026, 07:15

Роспотребнадзор зарегистрировал более 43 тысяч обращений по теме укусов клещей

С начала сезона россияне обратились к врачам из-за укусов клещей более 43 тысяч раз. Роспотребнадзор сообщил, что прививку от клещевого энцефалита уже сделали 2,2 миллиона человек. Об этом пишет РИА Новости.