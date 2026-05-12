Клещи пошли в атаку: число обращений в России превысило 43 тысячи
С начала сезона россияне обратились к врачам из-за укусов клещей более 43 тысяч раз. Роспотребнадзор сообщил, что прививку от клещевого энцефалита уже сделали 2,2 миллиона человек. Об этом пишет РИА Новости.
Чаще всего люди жалуются на укусы в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской и Московской областях. В этот список вошли Ленинградская, Костромская и Самарская области. Высокие показатели сохраняются в Алтайском и Краснодарском краях. В числе регионов с большим числом обращений остаются Республика Алтай и Санкт-Петербург.
Чтобы снизить риск укуса клеща, на прогулку в лес, парк или на дачу надевайте светлую закрытую одежду с длинными рукавами. Брюки лучше заправить в носки, а кожу и вещи обработать репеллентом. На природе каждые 15–20 минут осматривайте себя, детей и снаряжение. После возвращения домой внимательно проверьте тело, обувь, рюкзак и домашних животных. Держитесь подальше от высокой травы и густых кустов. В опасных районах заранее сделайте прививку от клещевого энцефалита.
