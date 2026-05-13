Стало известно о новом пути заражения клещевым энцефалитом
Врач Мескина: клещевой энцефалит передаётся через молоко больных животных
Инфекционист Елена Мескина рассказала, что клещевой энцефалит передаётся не только через укусы клещей, но и пищевым путем — через молочные продукты.
В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила: инфекция передаётся с молочными продуктами от больных животных при недостаточной термической обработке.
По словам Мескиной, в Московской области и Центральной России тоже есть эндемичные районы, но болезнь чаще встречается в Сибири, на Дальнем Востоке и севере страны. Оттуда инфекцию завозят туристы.
«До сих пор в РФ регистрируются формы энцефалита, которые делают людей инвалидами на всю жизнь, с очень тяжёлой инвалидностью. В некоторых случаях [клещевой энцефалит] может протекать как гриппоподобное заболевание, не оставляя последствий», — заявила врач.Специалист призвала внимательно относиться к этому заболеванию из-за высокого процента тяжёлых форм.