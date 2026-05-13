Стало известно о новом пути заражения клещевым энцефалитом

13 мая 2026, 18:43

Врач Мескина: клещевой энцефалит передаётся через молоко больных животных

Фото: Istock/Elena Perova

Инфекционист Елена Мескина рассказала, что клещевой энцефалит передаётся не только через укусы клещей, но и пищевым путем — через молочные продукты.





В беседе с NEWS.ru эксперт пояснила: инфекция передаётся с молочными продуктами от больных животных при недостаточной термической обработке.



По словам Мескиной, в Московской области и Центральной России тоже есть эндемичные районы, но болезнь чаще встречается в Сибири, на Дальнем Востоке и севере страны. Оттуда инфекцию завозят туристы.

«До сих пор в РФ регистрируются формы энцефалита, которые делают людей инвалидами на всю жизнь, с очень тяжёлой инвалидностью. В некоторых случаях [клещевой энцефалит] может протекать как гриппоподобное заболевание, не оставляя последствий», — заявила врач.