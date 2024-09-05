Фермерам Подмосковья передали более 2 тысяч гектаров земли для развития агробизнеса

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
С начала 2024 года сельхозпроизводителям Московской области было предоставлено в аренду 64 земельных участка общей площадью более 2 тысяч гектаров, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.
Земля предоставляется бесплатно на срок до шести лет в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» и в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет. С начала года 29 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций передали 50 участков областной земли общей площадью 1751 гектар в 14 городских округах, а 9 фермеров получили 11 участков муниципальной собственности площадью 231 гектар в 10 округах. В рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» три фермера арендовали участки общей площадью 34,8 гектара.
По информации Министерства сельского хозяйства Московской области, аграрии могут использовать земельные участки для увеличения объёмов производства и развития хозяйств по различным направлениям, таким как растениеводство, овощеводство, пчеловодство, животноводство и другие. После трёх лет аренды сельхозтоваропроизводители имеют право выкупить землю в собственность.
Для подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду без торгов необходимо зарегистрироваться на региональном портале государственных услуг и найти соответствующую услугу:
- Для земельных участков, принадлежащих Московской области, — «Предоставление земельных участков, принадлежащих Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;
- Для земельных участков, принадлежащих муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, — «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».
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