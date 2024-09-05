Фермерам Подмосковья передали более 2 тысяч гектаров земли для развития агробизнеса

Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за неверно решенное линейное уравнение во время посещения одной из школ в Подуево. Об этом он написал в своих соцсетях. Вместо правильного ответа «0» он вывел на доске цифру «5», а весь класс стал ему аплодировать.