В Подмосковье в преддверии зимы проверили 90% теплосетей

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 30 августа по 1 сентября проводила рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на лесных территориях. Всего за три дня проведено 326 патрулирований земель лесного фонда, сообщили в пресс-службе ведомства.