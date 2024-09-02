В Подмосковье в преддверии зимы проверили 90% теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Подмосковье в рамках подготовки к зимнему сезону протестировали уже более 90% теплосетей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Из 10 тыс. 606 км тепловых сетей, находящихся на балансе Московской области, проверено 9 тыс. 558 км в 57 муниципалитетах, что позволило выявить 1351 требующую устранения утечку.
Работа по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в преддверии зимы проводится в усиленном режиме. С начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля, оперативные группы выполнили 3 тыс.323 выезда. За неделю зарегистрировано 224 технологических сбоя. 123 из них касались электроснабжения, 61 – горячего, 40 – холодного водоснабжения.
Читайте также:
Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок
В Подмосковье протестировали более 88% тепловых сетей
Обновление 1,2 км теплосетей в Звёздном городке завершат к середине октября
Работа по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в преддверии зимы проводится в усиленном режиме. С начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля, оперативные группы выполнили 3 тыс.323 выезда. За неделю зарегистрировано 224 технологических сбоя. 123 из них касались электроснабжения, 61 – горячего, 40 – холодного водоснабжения.
«Проверка тепловых сетей перед зимним сезоном – одна из ключевых задач для обеспечения надежности энергоснабжения в регионе. Продолжаем контролировать процесс испытаний, оперативно устраняя выявленные проблемы, чтобы жители Подмосковья могли спокойно встретить холодный период», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Он добавил, что работы продолжаются, и жители региона могут быть уверены, что подготовка к зиме идёт по плану.
Читайте также:
Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок
В Подмосковье протестировали более 88% тепловых сетей
Обновление 1,2 км теплосетей в Звёздном городке завершат к середине октября
Лора Луганская