Росстандарт утвердил ГОСТ на форму для школьников

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Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для школьной формы, который вступит в силу с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)", разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности», — говорится в сообщении.
Нововведение вступит в силу с 1 июля 2025 года. В организации пояснили, что новый стандарт распространяется на школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. При этом на обувь и спортивную одежду он не распространяется.
Также уточняется, что к стандарту должны быть приведены некоторые показатели безопасности и качества, такие как воздухопроницаемость и износостойкость При этом ГОСТ не определяет дизайн, фасон или цвет одежды для школьников.
Исполнять требования ГОСТ должны будут производители школьной формы.
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