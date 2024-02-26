Более 2 тыс. грузовиков застряли на украинско-польской границе

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На границе между Польшей и Украиной застряли около 2200 грузовиков, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко. Ожидается, что к утру эта очередь вырастет почти до 2400 грузовиков.
Дело в том, что польские фермеры продолжают блокировать движение на пунктах пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец». Наибольшую нагрузку приняли на себя КПП «Краковец», «Рава-Русская» и «Ягодин».
Европейские фермеры протестуют из-за ввоза украинского зерна, так как из-за этого падают цены на местные товары.
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Европейские фермеры протестуют из-за ввоза украинского зерна, так как из-за этого падают цены на местные товары.
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Ювелина Бернст