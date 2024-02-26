Более 2 тыс. грузовиков застряли на украинско-польской границе

На границе между Польшей и Украиной застряли около 2200 грузовиков, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя украинской пограничной службы Андрея Демченко. Ожидается, что к утру эта очередь вырастет почти до 2400 грузовиков.