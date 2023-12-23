Более 20 тысяч человек погибли при атаках в секторе Газа

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В Министерстве здравоохранения Палестины раскрыли число погибших и раненных при ударах израильской армии в секторе Газа. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к членам палестинского движения ХАМАС с предупреждением о том, что для них возможны лишь два пути: капитуляция или смерть. Также он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока не выполнит поставленные цели и не одержит победу. К целям относится ликвидация ХАМАС и освобождение заложников.
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Анастасия Чинкова