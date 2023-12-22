В ООН заявили, что 85% населения Газы покинули свои дома по принуждению

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Порядка двух миллионов жителей сектора Газа вынудили покинуть свои дома. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что 1,9 миллионов человек, а это 85% жителей анклава, были вынуждены покинуть свои дома по принуждению.
Вместе с тем, порядка полумиллиона человек испытывают голод, а согласно статистике, четверо из пяти самых голодных людей в мире проживают сейчас в секторе Газа.
Гутерреш предупредил, что такие неблагоприятные условия создают риски для начала нарушения общественного порядка.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.
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Вместе с тем, порядка полумиллиона человек испытывают голод, а согласно статистике, четверо из пяти самых голодных людей в мире проживают сейчас в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа.
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Анастасия Чинкова