Белый дом: Израиль готов снизить интенсивность боёв в секторе Газа

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Израиль согласился, что снизить интенсивность боёв в секторе Газа необходимо, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Израильская сторона заявляет, что признает необходимость перехода к другой фазе боевых действий. Я имею в виду, что в любой военной кампании происходит переход к новому спектру целей и использованием иной тактики, это является стандартом проведения военных операций», — прокомментировал ситуацию Кирби.Представитель Белого дома объяснил, что американская и израильская сторона обсуждали снижение интенсивности боевых действий на территории Газы, и Израиль согласился с необходимостью этого шага. При этом, как отметил Кирби, Штаты точно не знают, когда Израиль примет решение перейти к следующей фазе и не намерены навязывать союзнику определённые сроки.
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Евгения Парфентьева