В ООН не приняли поправку о приостановке боёв в Газе из-за США

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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа, об этом сообщает «РИА Новости».
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что во всём мире есть только две страны, которые выступают против прекращения огня в секторе Газа — это Израиль и Соединённые Штаты. При этом, по словам дипломата, все остальные страны находятся в абсолютном консенсусе, относительно необходимости прекращения боевых действий.
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Евгения Парфентьева