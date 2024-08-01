Более 200 человек собрали в Лобне и Люберцах форумы для волонтёров Подмосковья

Фото: МИСК МО
Свыше 200 представителей 15 городских округов собрали в Лобне и Люберцах окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое в течение года проводит образовательные мероприятия для подмосковных волонтёров.
«Движение волонтёров Подмосковья стремительно развивается. Сейчас это почти 49 тыс. активистов. Только в этом году уже было организовано более 2 тыс. мероприятий и акций, сделано около 900 добрый дел. И эти цифры растут каждый день. Ребята сталкиваются с новыми вызовами, максимально вовлечены во все важные задачи в нашем регионе и в стране», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.По её словам, чтобы быть оперативными и полезными, добровольцы постоянно учатся, узнают новое, растут профессионально.
«Со своей стороны мы стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия», – добавила Швелидзе.На форумах прошли семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодёжи, наставник проекта «Росмолодёжь.Гранты» и «Твой Ход» Артём Рыков рассказал, как продвигать свою деятельность так, чтобы увеличить число вовлечённых в добровольческую деятельность, как быть результативным, не перегореть на работе и получать от неё удовольствие.
Особый акцент в ходе беседы сделали на том, что для успеха общего дела активисты должны ощущать командный дух, понимали цель мероприятий и акций.
Руководители волонтёрских ячеек Московской области подробно поговорили о событийном волонтёрстве, о компетенциях, необходимых для активиста. Событийное волонтёрство — добровольческая деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых событий.
В завершении для участников форумов провели командообразующую игру «Самый умный. Самый Добрый». Подмосковные добровольцы проверили свою эрудицию в области истории России, в разных направлениях волонтёрства, посоревновались в том, как хорошо они знают Подмосковье, его достопримечательности и объекты культурного наследия.
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Лора Луганская