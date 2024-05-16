Волонтёры-медики посетят 57 ФАПов Подмосковья в рамках акции «Добро в село»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Всероссийская акция «Добро в село» проводится на территории Подмосковья, в рамках акции волонтёры-медики посещают фельдшерско-акушерские пункты, где помогают пациентам и участвуют в уборке территорий. В этом году в рамках акции волонтёры посетят 57 региональных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Наши волонтёры участвуют в этой акции уже более пяти лет. Ребята убирают территории рядом с ФАПами, а также обучают пациентов суставной гимнастике, скандинавской ходьбе и рассказывают, как вести здоровый образ жизни», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве отметили, что в Московской области в настоящее время насчитывается около 10 тысяч волонтёров-медиков: это студенты медицинских вузов и колледжей, а также члены школьных отрядов.
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