Подмосковные волонтёры привезли к месту пожара во Фрязине воду и молоко

Фото: пресс-служба «Волонтёров Подмосковья»
Волонтёры Московской области привезли на место крупного пожара в административном здании во Фрязине воду и молоко. Об этом сообщили в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья».
«Привезли воду, молоко. Сейчас будут выдавать пожарным, спасателям МЧС и врачам», – рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что пожар возник в понедельник днём в бывшем здании НИИ «Платан» в промзоне подмосковного Фрязина. Огонь охватил несколько этажей, площадь возгорания превысила 4,5 тыс. кв. м.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек. Один из пострадавших в результате пожаре во Фрязине – в тяжёлом состоянии в реанимации, отметил глава региона.
Вместе с тем позже телеграм-канал 112 написал, что число погибших во время пожара, по предварительным данным, выросло до восьми человек. Однако официального подтверждения этих данных пока не поступало.
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Лора Луганская