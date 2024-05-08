Депутат Делягин заявил об исключительной роли волонтёров в жизни России

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Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин высказал мнение о том, что российские волонтёры являются святыми людьми, оказывающими колоссальную поддержку и помощь, в частности в СВО.
«Это люди, которые спасли Россию и спасают сейчас. Ни в коем случае не хочу критиковать государство – многое было исправлено. Но именно волонтеры обеспечивают значительную часть необходимых вещей для фронта. И это касается даже не обмундирования, а высоких технологий – коптеров, тепловизоров, дронов и т. д.» – прокомментировал в беседе с argumenti.ru Делягин.
Он добавил, что деятельность волонтёров заключается не только в помощи фронту, но и в поддержке жителей новых территорий. По мнению депутата, делают огромный вклад в обеспечение жизни России.
А командир взвода БПЛА с позывным Камри рассказал о том, как бойцы 1430 гвардейского полка отрабатывают пролёты и сбросы снарядов с FPV-дронов. Как он пояснил RT, преимущество сброса таких снарядов состоит в том, что это можно делать многократно.
Ранее волонтёры Подмосковья привозили продукты в Дом милосердия на Донбассе.
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Мелисса Тимофеева