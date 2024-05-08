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Депутат Делягин заявил об исключительной роли волонтёров в жизни России

08 мая 2024, 15:37
Фото: iStock/Gulcin Ragiboglu

Фото: iStock/Gulcin Ragiboglu

Депутат Госдумы РФ Михаил Делягин высказал мнение о том, что российские волонтёры являются святыми людьми, оказывающими колоссальную поддержку и помощь, в частности в СВО.
«Это люди, которые спасли Россию и спасают сейчас. Ни в коем случае не хочу критиковать государство – многое было исправлено. Но именно волонтеры обеспечивают значительную часть необходимых вещей для фронта. И это касается даже не обмундирования, а высоких технологий – коптеров, тепловизоров, дронов и т. д.» – прокомментировал в беседе с argumenti.ru Делягин.

Он добавил, что деятельность волонтёров заключается не только в помощи фронту, но и в поддержке жителей новых территорий. По мнению депутата, делают огромный вклад в обеспечение жизни России.



А командир взвода БПЛА с позывным Камри рассказал о том, как бойцы 1430 гвардейского полка отрабатывают пролёты и сбросы снарядов с FPV-дронов. Как он пояснил RT, преимущество сброса таких снарядов состоит в том, что это можно делать многократно.

Ранее волонтёры Подмосковья привозили продукты в Дом милосердия на Донбассе.

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#помощь
В Реутове начинается капремонт стадиона «Приалит»
08 мая 2024, 16:16

Фото: Ксения Казакова

На стадионе «Приалит» в Реутове начинается капитальный ремонт. Об этом сообщил корреспондент.
На стадионе футбольного клуба «Приалит» в Реутове начинается капитальный ремонт.

«На нашу территорию выходит застройщик, начинаются работы, которые завершатся в 2025 году. То есть, через год жители городского округа Реутов получат уникальную возможность играть на большом отреставрированном поле с искусственным покрытием, с трибунами, подтрибунными помещениями. Я думаю, что это поле станет уникальным местом притяжения для всех ребят и взрослых, кто за здоровый образ жизни, за футбол», — поделилась директор спортивной школы «Приалит» Юлия Степанова.

​Реконструкция коснется нижнего поля и трибун. После ремонта внутри трибуны появятся комната судей, комментаторская кабина, а также радиоузел.

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#жители
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Москвичей предупредили об экстремальном холоде на начало парада 9 Мая
Синоптик Ильин заявил о холоде в Москве на момент Парада Победы
08 мая 2024, 15:59

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве сохранится морозная погода, а на момент Парада к 9 Мая будет очень холодно.
«Завтра утром на момент начала парада будет очень холодно, температура воздуха в Москве ожидается 1-3 °С максимум. Ночью возможен снег, и в утренние часы ещё какие-то снежинки могут порхать в небе. Днём тоже осадки в смешанной фазе, температура в разгар дня дотянет до 3-4°С. Ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15-20 м/с», — сказал в беседе с RT Ильин.

Он также предупредил, что ночью может подморозить.

До этого врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о людях, которые могут пострадать от перепадов температур. К ним он отнёс аллергиков, людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы или избыточной массой тела, а также тех, кто обладает психологической тревожностью – следить за новостями и прогнозами, испытывая нервозность.

«Ещё не во всех домах отключено отопление, а сухой воздух внутри помещений и влажный воздух снаружи негативно влияет на слизистые. Поэтому пьём воду, согреваем себя вкусными чаями с добавлением свежих фруктов, адаптируем помещения и автомобиль под температуру воздуха на улице – то есть не включаем печь или отопление на полную катушку», – подытожил в беседе с Общественной Службой Новостей Гончаров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 35% месячной нормы осадков выпало на юге Московской области за минувшие сутки.

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#температура
#день победы
#осадки
#погода
#москва
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Мосгорсуд не освободил из СИЗО замминистра обороны Иванова
08 мая 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции

Мосгорсуд не стал отпускать из СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, признав его арест законным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оставить решение об избрании меры пресечения без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — такое решение принял суд.

Уточняется, что Иванов принял участие в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Кроме того, стало известно, что Иванова отстранили от должности замминистра обороны. Ему вменяют взятку в размере примерно миллиард рублей.

Представители защиты заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова принесли в суд четыре пакета с его наградами. Пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.

Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.

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#суд
#изменения
#армия
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#меры
#сизо
#армия россии
#рф
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ЦППК в День Победы запустит «Поезд Бессмертного полка» и поздравит пассажиров
08 мая 2024, 15:48

Фото: пресс-служба ЦППК

Ко Дню Великой Победы в рейс выйдет состав с портретами ветеранов. В поездах можно будет посмотреть документальные и художественные фильмы, а сотрудники расскажут о героическом прошлом предков в проекте «Лица Победы», сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
На Савёловском направлении в рейс выйдет «Поезд Бессмертного полка» с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в вагонах. Акция проводится совместно с администрацией городского округа Лобня. Она призвана познакомить пассажиров с именами и лицами защитников Родины.
«День Победы – это больше, чем праздник. Ежегодно отмеченная красным дата 9 Мая напоминает о подвиге миллионов советских граждан, вставших на защиту Родины и нашего будущего. Мы традиционно подготовили для наших пассажиров серию мероприятий. В одном из них участвовали десятки наших сотрудников, предоставивших фотографии и биографии своих родственников-ветеранов. Для нас оно имеет особое, личное значение», – сказал гендиректор ЦППК Иван Конев.
Фото: пресс-служба ЦППК

В этом году компания присоединилась к масштабному всероссийскому проекту «Лица Победы». В Музее Победы создана народная экспозиция, где собраны фотографии и биографии героев Великой Отечественной войны. Частью Всенародного исторического депозитария стал и «Транспортный полк ЦППК».

Фото: пресс-служба ЦППК

9 мая в поездах «Иволга» можно принять участие и в другом совместном проекте ЦППК и Музея Победы. Отсканировав QR-код с информационного экрана, пассажир попадёт на сайт акции, где представлены документальные фильмы «Георгий Константинович Жуков» и «Берлинская операция», а также художественные картины «Машенька», «В шесть часов вечера после войны» и «Беспокойное хозяйство».

Фото: пресс-служба ЦППК

С 8 по 12 мая в поездах компании прозвучит торжественное поздравление, которое будет транслироваться при отправлении. А в полдень в День Победы машинисты дадут праздничный «Гудок Победы». В ЦППК напомнили, что с 24 апреля по 8 мая «Волонтёры Победы» вручают пассажирам Ярославского, Белорусского и Павелецкого вокзалов георгиевские ленточки.

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#день победы
#9 мая
#цппк
#поезд
#бессмертный полк
#подмосковье
#московская область
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Ссориться со свекровью и ловить ласточек: что нельзя делать в церковный праздник 9 мая
День Глафиры-горошницы: что нельзя делать 9 мая, приметы и традиции
08 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

9 мая православные верующие вспоминают сразу несколько святых: священномученика Василия и праведную деву Глафиру, которую в народном календаре назвали Глафира-горошница.О том, какие приметы, связанные с этим днем существуют, и чего делать категорически нельзя, расскажет редакция «Радио 1».

День Глафиры-горошницы: история праздника


Праведная дева Глафира жила в IV веке и была служанкой супруги римского императора Лициния. Однажды он воспылал страстью к юной красавице, о чем она рассказала царице. Хозяйка сжалилась над девушкой и позволила ей бежать. Беглянку приютил епископ Василий. Через некоторое время Глафира решила пожертвовать свои сбережения на строительство храма, о чем узнал Лициния. Он приказал немедленно привести к нему девушку и епископа Василия.

Глафира скоропостижно скончалась еще до того, как приказ императора был исполнен, а Василия стражники сначала пытали в темнице, а затем казнили. В народном календаре праведную деву Глафиру прозвали Глафирой Горошницей. Это связано с началом посадок овощных культур в огороде. Первым делом сеяли горох.

Что можно делать 9 мая 2024


Предки считали, что этот день самый удачный в году для посадки гороха и молодого картофеля. Примечательно, что при посадке гороха учитывались фаза луны и направление ветра. Если ветер южный и луна растущая, то горох вырастит сладкий и крупный.

На Руси в этот день также было принято подавать на стол блюда из гороха. Считалось, если поесть гороховые кашу или суп в день Глафиры-горошницы, то потом год болеть человек не будет. Так как 9 мая отмечается День Победы, помимо почитания святых, в храмах в этот день проводится служба по усопшим воинам.

Что нельзя делать 9 мая 2024


9 мая нельзя ловить ласточек, разорять их гнезда. Считается, что это может привести к глубокому несчастью. Невестке в этот день нельзя ссориться со свекровью, а зятю с тещей. Также нельзя заниматься уборкой и разбором вещей.


Приметы погоды на 9 мая 2024


Снегопад на День Глафиры-Горошницы считается предвестником хорошего урожая гречки. Если выдался солнечный день, то предки готовились собирать богатый урожай овощей. Если птицы поют тихо, то начнётся дождь. Утренние заморозки говорят о холодной предстоящей неделе.

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#храм
#история
#заморозки
#птицы
#день победы
#служба
#церковь
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Общая сумма выплат на новорождённых в Подмосковье превысила 400 млн рублей
08 мая 2024, 15:40

Фото: iStock/Choreograph

Единовременную выплату на новорождённого в Московской области с начала года получили родители свыше 20 тысяч младенцев, общая сумма выплат составила более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«В Год семьи в Подмосковье родители более 20 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного. Размер выплаты фиксирован — 20 тысяч рублей. Общая сумма выплат составила свыше 400 млн рублей», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что родители могут выбрать не выплату, а подарочный набор «Я родился в Подмосковье». В набор входит 50 самых нужных предметов для новорождённого и его мамы: средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки, одежда и многое другое. Такой набор женщине могут вручить непосредственно в роддоме. А если родители выбирают выплату, деньги поступят на счёт в течение десяти дней.

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#новорождённые
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье провели около 600 ремонтных работ систем пожаротушения МКД
08 мая 2024, 15:32

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

С начала года УК Подмосковья отработали около 600 заявок на ремонт систем пожаротушения и дымоудаления в МКД. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Устранением неполадков в работе системы пожаротушения и дымоудаления занимаются управляющие компании. Работоспособность данных систем напрямую влияет на безопасность жильцов и сохранность имущества.

«С начала года управляющие компании Подмосковья отработали 516 заявок на ремонт систем пожаротушения и 81 заявку на ремонт систем дымоудаления. Так, в Реутове ремонт противопожарных систем прошел в доме № 2 на улице Победы, домах № 52 и № 53 на улице Октября, домах № 67 и № 78 на Юбилейном проспекте, а также по другим адресам», — подчеркнули в пресс-службе.

Чтобы решить неисправность системы житель оставляет заявку через портал ЕДС МО.

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#компании
#густ мо
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Подмосковных водителей в предстоящие длинные выходные проверят на трезвость
08 мая 2024, 15:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Госавтоинспекция Московской области проверит водителей на трезвость и соблюдение правил дорожного движения. Рейды пройдут с 9 по 12 мая, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Все выходные во всех округах региона Госавтоинспекция региона проведёт рейды по массовой проверке водителей на трезвость, а также направленные на соблюдение ПДД. Также по поручению областного Минтранса сотрудники администраций и волонтёры организуют дежурства в местах отдыха и притяжения жителей», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в предстоящие праздники в Московской области ожидается увеличение числа транзитного транспорта, повышение средней скорости движения автомобилей. В связи с этим всех участников дорожного движения призывают быть бдительными за рулём.

В министерстве напомнили об ухудшении погоды в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, ожидаются мокрый снег, сильный ветер, ночные заморозки и гололедица. Улучшение погоды обещают лишь после 10 мая.

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#транспорт
#движение
#проверка
#гибдд
#московская область
#подмосковье
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В День Победы у Главной арки ВДНХ выступит оперный певец Ильдар Абдразаков
08 мая 2024, 15:24

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

9 мая, в День Победы, в 18:45 на сцене у Главной арки ВДНХ выступит известный оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. Аккомпанировать ему будет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр.
В программе выступления знаменитого певца будут композиции о войне и песни военных лет. Среди произведений, которые исполнит лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» и двух премий «Грэмми», будут знаменитые произведения песенного жанра «Смуглянка», «Журавли», «Катюша» и многие другие.

Концерт Ильдара Абдразакова в сопровождении Российского национального молодёжного симфонического оркестра проводится при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Вход на мероприятие для всех желающих бесплатный.

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