Более 200 почтовых отделений Подмосковья адаптировали для людей с инвалидностью

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Почти 240 отделений Почты России, расположенных в Московской области, адаптировали для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В Подмосковье у Почты России 239 отделений, адаптированных для людей с инвалидностью. Из них за прошлый год компания адаптировала 13 подмосковных почтовых офисов», — отмечается в сообщении.В отделениях, приспособленных для людей с инвалидностью, оборудованы пандусы, напольные тактильные указатели для слабовидящих, вывески с информацией о режиме работы отделения сделаны крупным шрифтом, а на почтовых ящиках размещены стикеры, на которых шрифтом Брайля написано о выемке писем.
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Лев Каштанов