Иностранцы теперь могут оплатить трудовой патент во всех почтовых отделениях

Фото: пресс-служба Почты России
В любом из 30 тысяч почтовых отделений теперь принимают авансовый платёж за трудовой патент, необходимый иностранцам для работы в России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Процедура простая. Клиент должен предоставить оператору банковские реквизиты, которые выдаются при оформлении патента. После расчёта клиент получит копию бланка и кассовый чек. В случае проверки мигранту достаточно будет предъявить эти документы, чтобы подтвердить оплату патента и легальность работы в России», – пояснили в пресс-службе.Внести авансовый платеж за трудовой патент в почтовых отделениях можно на период от одного до 12 месяцев. Стоимость оформления платежа – 75 рублей вне зависимости от его размера.
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