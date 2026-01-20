Более 200 российских туристов уже неделю не могут вылететь из Стамбула в РФ
Более 200 российских туристов уже неделю не могут вылететь из Стамбула в Россию. Пассажиры застряли из-за многократных отмен рейса авиакомпании «Азимут» в Сочи.
Как сообщает Telegram-канал Mash, самолёт должен был отправиться ещё 14 января. С тех пор вылет несколько раз переносили, а затем полностью отменяли. Сегодня планировалось отправить первую группу пассажиров, однако представители авиакомпании вновь сообщили об отмене рейса. Причины произошедшего людям не объяснили.
После первой отмены туристы попытались самостоятельно купить билеты домой. Однако стоимость перелёта доходила до 120 тысяч рублей на человека. Для большинства пассажиров эта сумма оказалась неподъёмной, поэтому альтернативы ожиданию рейса «Азимута» у них нет.
Представители авиакомпании ситуацию не комментируют. Пассажиров, которые должны были вылететь сегодня, разместили в отеле. Новый рейс назначен на 24 января.
