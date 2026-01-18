Россиянам рассказали об изменениях в правилах выезда детей из РФ
Выезд детей из РФ за границу с 20 января станет возможным только с загранпаспортом. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
Депутат объяснил, что соответствующее нововведение направлено на повышение безопасности российских туристов за рубежом. Загранпаспорт содержит фотографию, имя и фамилию, написанные латиницей, а также штампы о пересечении границы, что позволяет государству отслеживать количество граждан, включая несовершеннолетних, находящихся за границей.
Парламентарий подчеркнул, что в условиях нестабильной международной обстановки эта мера является особенно актуальной. До 20 января 2026 года граждане России младше 14 лет имеют право выезжать за границу по свидетельству о рождении в пять государств: Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Читайте также: