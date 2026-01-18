Россиянам рассказали об изменениях в правилах выезда детей из РФ

18 января 2026, 09:41

Тарбаев: с 20 января выезд детей станет возможным только с загранпаспортом

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Выезд детей из РФ за границу с 20 января станет возможным только с загранпаспортом. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).