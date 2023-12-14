Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о надвигающемся циклоне «Ваня»

Фото: Минтранс МО
Автомобилистам следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с циклоном «Ваня», который придёт в Московский регион к концу рабочей недели. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автомобилистам рекомендуется неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть аккуратными и предельно внимательными на поворотах, мостах, съездах и эстакадах, во дворах жилых домов. По возможности лучше минимизировать поездки», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций или ДТП нужно незамедлительно звонить по телефону 112. При этом нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как это опасно.
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Лора Луганская