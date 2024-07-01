Более 200 участников проекта «Поезд памяти» прибыли в подмосковный парк «Патриот»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Поезд памяти» прибыл на платформу Центрального парка Вооружённых сил России «Патриот» в подмосковной Кубинке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Одноимённый патриотический проект проходит на территории России и Белоруссии с 20 июня. В нём участвуют более 200 школьников из стран СНГ. Среди пассажиров – два подмосковных активиста. Это Владислав Бахтин из Жуковского и Филипп Жуков из Ступина.
В программе у школьников посещение музея «Дорога Памяти» и Партизанской деревни. Завершится образовательная программа песнями под гитару у костра.
Московская область принимает участников проекта третий год подряд. В этом году она стала 10-й точкой на пути «Поезда памяти».
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«Участники проекта уже посетили Брестскую крепость, музей «Сталинградская битва», Могилу Неизвестного Солдата в Москве и многие другие знаковые места. В парке «Патриот» ребят встретили торжественной церемонией с оркестром. Среди почётных гостей мероприятия были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, её заместитель Константин Косачёв и министр образования Московской области Артём Охрименко», – говорится в сообщении.
В программе у школьников посещение музея «Дорога Памяти» и Партизанской деревни. Завершится образовательная программа песнями под гитару у костра.
Московская область принимает участников проекта третий год подряд. В этом году она стала 10-й точкой на пути «Поезда памяти».
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Лора Луганская