Два вуза Московской области вошли в топ-100 учебных заведений России

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Два подмосковных вуза попали в рейтинг лучших высших учебных заведений России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. 13-й с 2012 года список составило Международное рейтинговое агентство RAEX.
«В рейтинг включены Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ. Коломенский университет поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом и занял 81-е место. Орехово-Зуевский ГГТУ переместился с 84-й на 80-ю позицию», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, лидеры рейтинга объявлены на XII форуме ведущих вузов «Будущее высшей школы» в Москве. В этом году в список вошли университеты 39 регионов России.
Общий балл вуза складывается по трёхкомпонентной системе, включающей качество образовательной среды, уровень востребованности выпускников на рынке труда и интенсивность научно-исследовательской работы.
При составлении рейтинга использовались статистические данные и результаты опросов, проведённых среди более чем 130 тыс. респондентов.
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