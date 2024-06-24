Школьники из Люберец стали призёрами всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Команда Люберецкого Инженерно-технологического лицея заняла третье место на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Она отличилась в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Московскую область представляли ученики Михаил Щитиков и Вячеслав Колесников. Эта компетенция считается одной из самых перспективных и востребованных в современном мире, так как связана с разработкой передовых технологий для управления электроникой и компьютерами силой мысли», – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что лицей гордится своей командой наставников, в том числе учителями информатики Александрой Глазко и Татьяной Стереховой, которые подготовке учеников к выступлению на чемпионате.
В компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» серебро завоевала десятиклассница гимназии №41 Ева Бахриддинова.
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Лора Луганская