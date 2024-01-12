Более 200 юных жителей Красногорска побывали на ёлке в Крокус Сити

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей, воспитанников госучреждений и детей из семей участников СВО организовали в период каникул в Крокус Сити Холле, зрителями стали более 200 ребят из подмосковного Красногорска, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Праздник включал в себя яркое новогоднее представление, анимационную программу и сладкий подарок для каждого юного гостя», — отмечается в сообщении.
Ёлки в Крокус Сити были организованы продюсерским центром «Седьмая Радуга!»» вместе с федеральным детским телеканалом «Карусель». Представления давали каждый день с 22 декабря по 7 января, за исключением 1 января.
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Лев Каштанов