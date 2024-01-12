В парках Подмосковья устроят празднование Старого Нового года

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Мероприятия в честь Старого Нового года проведут в парках культуры и отдыха Московской области в ближайшие выходные: 13 января, в субботу, гостей ждёт праздник «Хороводы, снеговики и сдобы», а в воскресенье, 14 января, — «Ёлки, санки, парки», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«13 января в Пестовском парке в Балашихе для посетителей проведут музыкальную интерактивную программу. В парке «Ёлочки» в Домодедове все желающие смогут спеть в караоке и послушать концерт фольклорного коллектива. Раменский городской парк приглашает на танцы и мастер-класс по созданию зимней открытки, а в серпуховском парке Олега Степанова состоится квиз и фаер-шоу», — говорится в сообщении.14 января в парке Дубны проведут командное состязание «Снежный боулинг» и эстафеты, в Кузьминском лесопарке в Котельниках будет выступать импровизационный театр, а в Дрезненском городском парке устроят костюмированный турнир по хоккею в валенках.
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Лев Каштанов