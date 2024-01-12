В музее «Горки Ленинские» 13 января устроят дворянский званый вечер

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Интерактивное мероприятие «Званый вечер в усадьбе» состоится в субботу, 13 января, в музее-заповеднике «Горки Ленинские» на территории Ленинского округа Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Гостей ждёт экскурсия по усадьбе Горки. Экскурсантам расскажут про историю усадьбы во второй половине XIX века, а также традицию званых вечеров, которые устраивало русское дворянство. Участники экскурсии узнают, как танцевали и в какие карточные игры играли гости таких вечеров, каковы были особенности застолья и правила поведения», — говорится в сообщении.«Званый вечер в усадьбе» начнётся в три часа дня. Приобрести билеты можно онлайн. Возрастное ограничение — 12+.
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